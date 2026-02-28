Frappes USA-Israël contre l’Iran : le Sénégal appelle à un « cessez-le-feu immédiat » et privilégie la voie diplomatique

Le Gouvernement de la République du Sénégal exprime sa profonde préoccupation face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient, à la suite des récents développements militaires qui font peser de graves risques sur la paix et la stabilité régionale.



Dans un communiqué publié ce 27 février, le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur condamne « l'usage de la force quel qu'en soit le prétexte, surtout lorsqu'elle est une menace réelle à la souveraineté des États et à la stabilité mondiale ».



Face à cette situation, le Sénégal appelle à un « cessez-le-feu immédiat » et à « l'arrêt de toute action susceptible d'entraîner une aggravation de la situation ». Il exhorte l'ensemble des parties à faire preuve de la plus « grande retenue, à privilégier le dialogue » et à éviter « toute initiative pouvant conduire à une confrontation plus large aux conséquences imprévisibles ».



Fidèle à sa tradition de dialogue et de règlement pacifique des différends, le Sénégal réaffirme que la « diplomatie demeure l'unique voie crédible et durable pour sortir de la crise ». Il encourage un retour rapide et sincère aux négociations, dans le respect du droit international et des principes consacrés par la Charte des Nations Unies.



Le Gouvernement réitère sa solidarité avec les peuples affectés par cette crise et réaffirme son engagement constant en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité collective.



Enfin, le Sénégal soutient toute initiative régionale ou internationale visant à favoriser la désescalade et à prévenir une détérioration de la situation.