Phrase attribuée à Bassirou Diomaye Faye : Abdoul Ahad Ndiaye clarifie et appelle à éviter toute “confrontation prématurée”

« 𝐋𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐧𝐤𝐨 𝐧𝐞 𝐦’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞 𝐩𝐚𝐬 » : sortie de son contexte et insuffisamment explicitée, cette phrase peut prêter à confusion et nourrir inutilement les passions, voire réveiller les démons de la division.

Suite à l’interpellation du Président Diomaye par un député, qui lui demandait de déclarer la candidature de Sonko pour 2029, le Président a répondu en substance :

« 𝐋𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐧’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐬 𝐢𝐬𝐨𝐥𝐞́𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐧𝐢 𝐦𝐨𝐢 𝐧𝐢 𝐭𝐨𝐢. 𝐄𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐞𝐱𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐮 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐚𝐮𝐪𝐮𝐞𝐥 𝐣’𝐚𝐩𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐧𝐬 𝐞𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐣𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐨𝐧𝐝𝐞́𝐦𝐞𝐧𝐭. 𝐄𝐭 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐧’𝐞𝐬𝐭 𝐩𝐚𝐬 𝐚̀ 𝐨𝐮𝐯𝐫𝐢𝐫 𝐜𝐞 𝐝𝐞́𝐛𝐚𝐭. »

Le message est clair : dans un parti organisé, ce sont les instances qui décident, conformément aux règles établies. Personnaliser le débat ou en faire un sujet de confrontation prématurée ne sert ni le parti ni le pays.

Ne laissons pas la division prospérer ; faisons le choix de la réconciliation et de la responsabilité collective.

𝐀𝐛𝐝𝐨𝐮𝐥 𝐀𝐡𝐚𝐝 𝐍𝐝𝐢𝐚𝐲𝐞

𝐃𝐞𝐩𝐮𝐭é𝐞́ 𝐏𝐀𝐒𝐓𝐄𝐅

𝐂𝐋𝐀𝐑𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 :