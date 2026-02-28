Liga : grâce à un triplé de Yamal, le FC Barcelone s’impose contre Villareal (4-1)

Porté par un superbe triplé de son prodige Lamine Yamal, le FC Barcelone, champion d'Espagne en titre, a conforté sa première place samedi en remportant le choc face à Villarreal (4-1) au Camp Nou, dans le cadre de la 26e journée de Liga.

Le phénomène catalan a ouvert le score du plat du pied gauche en sanctionnant une perte de balle au milieu de terrain du Sénégalais Pape Gueye (28e, 1-0), avant de trouver la lucarne adverse après un festival dans la surface (37e, 2-0). Fautif sur le premier but, Gueye s’est rattrapé en seconde période en réduisant la marque sur un corner (49e, 2-1), mais Yamal, bien lancé par Pedri, entré en jeu dix minutes plus tôt, a fait le break en s’offrant le premier triplé sa jeune carrière (69e, 3-1), à 18 ans et 230 jours - soit un an plus tôt que l’idole barcelonaise Lionel Messi. L’ailier espagnol bat ainsi un nouveau record de précocité, devenant le plus jeune joueur à inscrire un triplé en Liga au XXIe siècle, selon le statisticien Opta.

Intenable sur son côté droit, Lamine Yamal a assuré le spectacle et mené le Barça (1er, 64 points) vers une treizième victoire en treize matchs à domicile en Liga qui permet au géant catalan de remettre la pression sur son éternel rival madrilène (2e, 60 points), désormais relégué à quatre points. Le Real madrid sera opposé lundi (20h GMT) à son voisin Getafe (13e, 29 points).

avec AFP

