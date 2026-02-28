Moment d'échanges : Ousmane Sonko donne rendez-vous ce dimanche à 17h

Dans un message publié sur sa page Facebook, il donne rendez-vous aux Sénégalais ce dimanche 1er mars 2026 à 17 heures : “Mes chers compatriotes, Retrouvons‑nous demain pour un moment d’échanges et de partage”.

Quelques heures après la rupture du jeûne marquée par une polémique entre le Président Bassirou Diomaye Faye et des députés de PASTEF, ainsi que son passage à l’Assemblée nationale pour la séance de questions d’actualité, le leader des Patriotes, Ousmane Sonko, annonce une prise de parole.