Moment d'échanges : Ousmane Sonko donne rendez-vous ce dimanche à 17h

Quelques heures après la rupture du jeûne marquée par une polémique entre le Président Bassirou Diomaye Faye et des députés de PASTEF, ainsi que son passage à l’Assemblée nationale pour la séance de questions d’actualité, le leader des Patriotes, Ousmane Sonko, annonce une prise de parole.
Dans un message publié sur sa page Facebook, il donne rendez-vous aux Sénégalais ce dimanche 1er mars 2026 à 17 heures : “Mes chers compatriotes, Retrouvons‑nous demain pour un moment d’échanges et de partage”.
