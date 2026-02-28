Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Moment d'échanges : Ousmane Sonko donne rendez-vous ce dimanche à 17h



Moment d'échanges : Ousmane Sonko donne rendez-vous ce dimanche à 17h
Quelques heures après la rupture du jeûne marquée par une polémique entre le Président Bassirou Diomaye Faye et des députés de PASTEF, ainsi que son passage à l’Assemblée nationale pour la séance de questions d’actualité, le leader des Patriotes, Ousmane Sonko, annonce une prise de parole.
 
Dans un message publié sur sa page Facebook, il donne rendez-vous aux Sénégalais ce dimanche 1er mars 2026 à 17 heures : “Mes chers compatriotes, Retrouvons‑nous demain pour un moment d’échanges et de partage”. 
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 28 Février 2026 - 23:56


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter