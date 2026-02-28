Frappes en Iran: le guide suprême Ali Khameni est mort, annonce Donald Trump

Le Président américain, Donald Trump, a annoncé dans la soirée de ce samedi 28 février, le décès du guide suprême iranien, Ali Khamenei, appelant le peuple à «s’emparer» désormais du pouvoir.



«Khameni, l’une des personnes les plus diaboliques de l’Histoire, est mort», a affirmé Trump, sur Facebook, précisant que les frappes américaines vont continuer «sans interruption tout au long de la semaine ou aussi longtemps que nécessaire pour accomplir l’objectif de paix au Moyen-Orient».



Le locataire de la Maison blanche confirme, par ailleurs, que l'opération a été menée avec le soutien d'Israël. «Khameni n'a pas pu éviter nos systèmes de renseignements et de tracking hautement sophistiqués et, en travaillant en étroite collaboration avec Israël, il n'y avait rien que lui, ou les autres dirigeants qui ont été tués avec lui, ne pouvait faire», a écrit Trump, ajoutant que «c'est la plus grande chance pour le peuple iranien de reprendre en main le pays».



De son côté, le Croissant-Rouge iranien dit avoir dénombré au moins 201 morts et 747 blessés après que Israël, soutenu par les Etats-Unis, a lancé dans la matinée des «attaques préventives» contre l’Iran, occasionnant le déclanchement des bombardements militaires et l'embrasement militaire de la région du Moyen-Orient.