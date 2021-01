APPEL condamne l’attaque et la destruction du véhicule de Seneweb et interpelle l’Etat

L’Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en ligne (APPEL) a appris avec consternation l’attaque et la destruction d’un des véhicules du site d’informations Seneweb.com. L’acte barbare et ignoble a été commis dans la nuit du jeudi à Ouagou Niayes alors que l’équipe composée d’un journaliste, d’un cadreur et d’un chauffeur était sur le terrain pour couvrir les manifestations des jeunes supposés réfractaires au couvre-feu.

L’incident a occasionné des dégâts matériels importants. La voiture de reportage a été quasiment détruite notamment le pare-brise avant et une partie du flanc gauche. Il y a eu plus de peur que de mal parce que les membres de l’équipe n’ont pas été blessés. A côté du cas Seneweb, un autre site d’information a fait l’objet d’agression.

Les Éditeurs de la presse en ligne expriment leur soutien total et sans faille à toute l’équipe de Seneweb. Ils condamnent avec la dernière énergie cette attaque perpétrée par des jeunes malfrats aux desseins inavoués. Les journalistes et techniciens de l’information sont là pour une mission de service public et en toute circonstance, se battent, se sacrifient pour délivrer la bonne information aux citoyens. Ils méritent un meilleur sort qu’une agression ou une lapidation.

APPEL est convaincue qu’une bonne partie des manifestations à Dakar est l’œuvre de malfrats qui cherchent à dépouiller d’honnêtes citoyens ou à saccager des biens publics ou privés..

Le patronat de la presse en ligne invite ainsi l’État à prendre les dispositions nécessaires pour protéger les honnêtes citoyens qui sont autorisés à circuler et à travailler aux heures du couvre-feu. Il ne peut comprendre ni accepter que des Sénégalais s’érigent contre les mesures qui visent à sauver des vies en cette période de pandémie où la courbe des décès et des personnes testées positives ne cesse de croitre de jour en jour. L’autorité de l’État devra s’exercer dans toute sa vigueur.

APPEL invite les rédactions de la presse en ligne à faire preuve de responsabilité lors de la couverture des manifestations contre le couvre-feu mais surtout à éviter les mouvements de foule.



Bureau APPEL