CAN 2025: le Maroc attend depuis si longtemps de revenir au sommet de l'Afrique

Ce dimanche, les encouragements, les « Dima Maghrib » (« Maroc pour toujours ») et les espoirs vont une nouvelle fois tomber des tribunes du stade du prince Moulay Abdellah de Rabat, antre de l'équipe nationale du Maroc dans cette CAN 2025. Les Lions de l'Atlas y ont joué tous leurs matches du tournoi, avec un bilan de cinq victoires et un match nul. Reste la septième et dernière rencontre, la plus importante, « la plus difficile » selon le sélectionneur Walid Regragui : la finale face au Sénégal.



Cela faisait 22 ans que le Maroc ne s'était plus retrouvé à un tel niveau. Lors de la CAN 2004, les Marocains, dirigés à l'époque par Badou Zaki, s'étaient inclinés (1-2) face à la Tunisie, qui évoluait chez elle à Tunis. À l'époque, sur le flanc droit de la défense marocaine, on retrouvait un certain... Walid Regragui.



Cette finale perdue, l'entraîneur marocain l'a évoquée samedi. Proche de ses joueurs, il parle beaucoup avec eux et leur partage son « expérience de joueur ». « Aujourd'hui, j'ai 50 ans, et je suis sur le banc. Je leur ai dit qu'ils ne voulaient pas attendre d'avoir 50 ans et d'être sur le banc pour revivre une finale. Je leur ai dit : ''Ne répétez pas la même erreur.'' »



L'après-2004 a été fort compliqué pour le Maroc : sur les dix éditions jouées entre 2006 à 2024, les Lions de l'Atlas ont échoué à se qualifier une fois, ont été disqualifiés une fois, ont été éliminés dès le premier tour quatre fois... Leurs meilleurs résultats ? Deux qualifications pour les quarts de finale, en 2017 et 2022.