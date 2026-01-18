Thiès : l’Unacois salue le gel des importations d’oignons et de pomme de terre

Le vice-président de l’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois) de Thiès (70 km de Dakar), Aly Ndiaye, a salué hier, samedi, la décision du gouvernement d'interrompre les importations de pommes de terre et d'oignons, à compter du 16 janvier 2026, ainsi que le lancement de la campagne de commercialisation 2025-2026.



Dans un entretien accordé à l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), Aly Ndiaye a déclaré qu’ils sont «contents de cette décision des autorités de geler les importations d’oignon et de pomme de terre ». D'après le responsable, cette décision découle d'une visite menée en décembre dernier dans la région du Fouta par la Direction de l'horticulture, en compagnie de représentants de l'interprofession pomme de terre, choux, carotte et d'associations de consommateurs, dans le but d'évaluer le degré de maturité des cultures d'oignon locales.



« Une autre tournée en début janvier 2026 a permis de visiter des chambres froides en cours d’installation dans le secteur de Sangalkam, et qui devraient pouvoir, d’ici mars, réceptionner 20.000 tonnes. Les participants à cette tournée se sont aussi rendus à Kayar, Mbane, Notto Gouye Diama, pour voir aussi le niveau de maturité de la pomme de terre », a-t-il expliqué.



Selon le vice-président de l’Unacois, ces visites ont permis aux autorités de constater que «d’ici fin février», les premières productions locales arriveront sur le marché et en quantité. « Cela a permis à l’Agence de régulation des marché (ARM), d’ouvrir des concertations avec les différents acteurs, afin de savoir les stocks d’oignon et de pomme de terre importés », a ajouté M. Ndiaye.



Il a souligné qu’a l’issue de ces concertations, «l’autorité a demandé aux importateurs d’acheminer leurs dernières commandes, avant fin décembre, date au-delà de laquelle, les importations seront gelées».

Selon lui, l’ARM a pu mobiliser pour la présente campagne, « un milliard de francs CFA de fonds de commercialisation, pour soulager les différents acteurs ». Il a indiqué que les estimations de cette année, tournent autour de 245.000 tonnes de pomme de terre.



Les dispositifs de conservation permettront d’approvisionner régulièrement le marché, en minimisant les risques de rupture. Le gel des importations de pomme de terre et d’oignon sur l’ensemble du territoire sénégalais est une mesure qui vise à protéger la production locale, stabiliser les prix et éviter la surabondance de produits importés sur le marché.