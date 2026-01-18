CAN 2025 : Sénégal – Maroc, une finale au sommet pour une deuxième étoile

Pour la troisième fois lors des quatre dernières éditions de la CAN, le Sénégal atteint la finale. Les “Lions” de la Teranga espèrent revivre l’exploit de 2021, année où ils avaient décroché leur premier titre en dominant l’Égypte. Cette fois encore, les Sénégalais ont écarté les Pharaons en demi-finale (1-0), prolongeant leur impressionnante série d’invincibilité à ce stade de la compétition. Sous la conduite de Pape Thiaw, le Sénégal s’appuie sur une défense solide, n’ayant concédé que deux buts depuis le début du tournoi.

De son côté, le Maroc affiche un parcours tout aussi convaincant. Les “Lions” de l’Atlas se sont montrés extrêmement solides défensivement, avec un seul but encaissé et quatre clean sheets consécutifs avant la finale. Moins tranchants offensivement en demi-finale face au Nigeria, les hommes de Walid Regragui ont néanmoins fait preuve de sang-froid pour s’imposer aux tirs au but et décrocher leur billet pour la finale.

Il s’agit de la troisième finale de CAN de l’histoire du Maroc, la première depuis 2004. Vainqueurs de la compétition en 1976, les Marocains ont une occasion unique d’écrire une nouvelle page de leur histoire devant leur public.

Cette finale marquera également la toute première confrontation entre le Sénégal et le Maroc en phase finale de la CAN. Les deux équipes se retrouveront au stade Moulay-Abdellah de Rabat, dans une ambiance qui s’annonce électrique. Les confrontations récentes tournent toutefois à l’avantage du Maroc, vainqueur de cinq des six derniers duels entre les deux nations.

Au classement FIFA, le Maroc occupe la première place en Afrique et la 11ᵉ au niveau mondial, tandis que le Sénégal est deuxième sur le continent et 19ᵉ au classement mondial.

Avec un seul titre continental chacun, le Maroc en 1976 et le Sénégal en 2021, les deux sélections abordent cette finale avec la même ambition : décrocher une deuxième étoile africaine et inscrire leur nom un peu plus dans l’histoire du football continental.

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue ce dimanche à partir de 19h00 GMT, mettra aux prises les deux meilleures nations du continent. Le Maroc, pays hôte, défiera le Sénégal dans un duel au sommet entre deux sélections en quête d’un deuxième sacre continental.