Dakar : deux (02) présumés trafiquants interpellés, de la drogue saisie

La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Dakar a interpellé deux (02) individus qui seraient impliqués dans un réseau de trafic de drogues, le 14 janvier 2026. L'opération a eu lieu entre Sacré-Cœur et le rond-point Jet d'Eau.
Les suspects ont été arrêtés en possession de haschich et de MDMA (ecstasy), une "drogue de synthèse particulièrement dangereuse", selon la Police. La perquisition au domicile du prétendu fournisseur a permis aussi de saisir 900 grammes de haschich et 360 grammes de MDMA.
Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour "association de malfaiteurs", "trafic de stupéfiants" et "blanchiment de capitaux". Les produits stupéfiants et les biens saisis ont été placés sous scellés.
