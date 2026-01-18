Réseau social
L'armée syrienne étend son contrôle de zones du nord de la Syrie, les Kurdes font état de combats

janvier le contrôle de zones du nord de la Syrie, évacuées sous pression par les forces kurdes, et menacé de bombarder la province de Raqa où les autorités kurdes ont imposé un couvre-feu. Les États-Unis exhortent le gouvernement syrien à « cesser toute action offensive » entre Alep et la ville de Raqa. Samedi soir, l'armée syrienne a affirmé être entrée dans Tabqa, ville clé de la province de Raqa tenue par les forces kurdes.



Le ministère syrien de la Défense a annoncé samedi 17 janvier que les autorités avaient repris le contrôle de deux champs pétroliers dans le nord du pays, jusque-là tenus par les forces kurdes. L'armée syrienne a « repris le contrôle du champ pétrolier de Safyan (...) et du champ d'Al-Tharwa, près de la ville de Tabqa », dans la province de Raqa, indique le ministère dans un communiqué. La compagnie pétrolière publique syrienne a pour sa part affirmé avoir pris possession des sites en vue d'y reprendre la production. L'armée syrienne a également indiqué avoir pris le contrôle de l'aéroport militaire de Taqba.

Le président islamiste Ahmad al-Chareh étend ainsi son emprise sur de nouveaux pans du pays, au lendemain d'un décret accordant des droits nationaux à la minorité kurde, que les autorités kurdes ont jugé insuffisant.

Face à l'impasse dans ses négociations avec les Kurdes qui contrôlent une partie du nord et du nord-est de la Syrie, Ahmed al-Charaa a délogé les combattants kurdes de quartiers d'Alep la semaine dernière, puis les a sommés de se retirer de zones à l'est de cette ville.

Après avoir bombardé vendredi des positions kurdes, l'armée s'est déployée samedi matin, à commencer par la ville de Deir Hafer, à une cinquantaine de kilomètres à l'est d'Alep alors que les combattants kurdes se retiraient.
Dimanche 18 Janvier 2026


