L'armée syrienne étend son contrôle de zones du nord de la Syrie, les Kurdes font état de combats

Le ministère syrien de la Défense a annoncé samedi 17 janvier que les autorités avaient repris le contrôle de deux champs pétroliers dans le nord du pays, jusque-là tenus par les forces kurdes. L'armée syrienne a « repris le contrôle du champ pétrolier de Safyan (...) et du champ d'Al-Tharwa, près de la ville de Tabqa », dans la province de Raqa, indique le ministère dans un communiqué. La compagnie pétrolière publique syrienne a pour sa part affirmé avoir pris possession des sites en vue d'y reprendre la production. L'armée syrienne a également indiqué avoir pris le contrôle de l'aéroport militaire de Taqba.



Le président islamiste Ahmad al-Chareh étend ainsi son emprise sur de nouveaux pans du pays, au lendemain d'un décret accordant des droits nationaux à la minorité kurde, que les autorités kurdes ont jugé insuffisant.



Face à l'impasse dans ses négociations avec les Kurdes qui contrôlent une partie du nord et du nord-est de la Syrie, Ahmed al-Charaa a délogé les combattants kurdes de quartiers d'Alep la semaine dernière, puis les a sommés de se retirer de zones à l'est de cette ville.



Après avoir bombardé vendredi des positions kurdes, l'armée s'est déployée samedi matin, à commencer par la ville de Deir Hafer, à une cinquantaine de kilomètres à l'est d'Alep alors que les combattants kurdes se retiraient.