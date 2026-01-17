Accident en mer : une pirogue avec dix pêcheurs sénégalais à bord chavire, quatre sont portés disparus

Le ministère des Pêches et de l’Économie maritime informe, dans un communiqué, qu’une pirogue de pêche artisanale sénégalaise, SL 1819 GN « Yaye Fatou Ndiaye », avec dix (10) pêcheurs à bord, a chaviré entre 03h00 et 04h00 dans les eaux sous juridiction mauritanienne, après avoir été heurtée par un navire non identifié.



Selon les informations recueillies auprès des pêcheurs, la pirogue avait quitté Saint-Louis le vendredi 16 janvier 2026, aux alentours de 15 heures, en direction des eaux mauritaniennes, conformément au protocole en vigueur.



Après plusieurs heures de pêche, la pirogue s’est repositionnée vers une zone d’amarrage pour se reposer.



Bilan provisoire :

6 pêcheurs secourus et hospitalisés ;

4 pêcheurs libérés après soins ;

2 en observation médicale ;

4 portés disparus ;



Le ministère des Pêches et de l’Économie maritime précise qu’aucun décès n’a été enregistré pour le moment. Les recherches se poursuivent, en coordination avec les services compétents.



Enfin, le ministère exprime sa solidarité aux victimes et suit de près l’évolution de la situation.

