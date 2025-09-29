APR : Pape Malick Ndour s’indigne après le placement en garde à vue de Pape Mahawa Diouf

Le placement en garde à vue de Pape Mahawa Diouf, porte-parole adjoint de l’Alliance pour la République (APR), suscite la colère au sein de son parti. Dans une déclaration, Papa Malick Ndour a dénoncé une décision « profondément injuste », estimant qu’elle repose uniquement « sur de simples allégations de diffusion de fausses nouvelles ».« S’il existe une vraie nouvelle concernant le dossier de l’ASER, il appartient au procureur du parquet financier d’ouvrir une enquête transparente afin de nous en informer », a-t-il souligné, regrettant que la procédure engagée contre son camarade se fonde, selon lui, sur des bases fragiles.Le responsable de l’APR a également accusé le pouvoir en place d’entretenir un climat judiciaire marqué par un « deux poids, deux mesures ». « Pendant ce temps, Pastef, ses militants et sa horde de wazalendos se livrent, à longueur de journée, à la propagation de fausses informations sans jamais être véritablement inquiétés, révélant ainsi un deux poids, deux mesures qui fragilise l’État de droit et la crédibilité de nos institutions », a-t-il déclaré.Face à cette situation, Papa Malick Ndour a lancé un appel pressant à la justice pour « la libération immédiate de notre camarade Pape Mahawa Diouf ». Il a insisté sur la nécessité, selon lui, pour les autorités judiciaires de « faire preuve d’impartialité, de justice et de responsabilité dans le traitement des dossiers judiciaires ».