APS: Suspendu par son DG, Bamba Kassé obtient le soutien d'une coalition de centrales syndicales

Suspendu par Thierno Birahim Fall, Directeur général de l’Agence presse sénégalaise (Aps), le journaliste Bamba Kassé, par ailleurs, Secrétaire général du Syndicat des professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS), a obtenu le soutien d’une coalition de centrales syndicales.



« La suspension du camarade Bamba KASSE en qualité de Secrétaire Général est une sanction contre l’exercice du droit syndical que la coalition des centrales, composée de la CNTS, de la CNTS/FC, de l’UNSAS, de la CSA, et de l’UDTS, ne peut accepter », lit-on dans le communiqué transmis à PressAfrik.



Cette coalition des centrales syndicales du Sénégal, affirme ne ménagera aucun effort dans la défense des droits et des libertés des travailleurs, des leaders syndicaux dans l’exercice de leur responsabilité, en particulier.



Elle réaffirme son soutien total et indéfectible au SG du SYNPICS le camarade Bamba Kassé, et à travers lui, à Mesdames Yaye Fatou Mbaye Diagne et Fatou Diop Wade, toutes les deux licenciées. Les syndicalistes se réservent le droit d’user de tous les recours légaux pour leur faire recouvrer leur droit.