ARP: le Sames dénonce des "pratiques préoccupantes" à la veille de la prise de fonction d'une nouvelle direction

Après la polémique suscitée par l’Affaire Softare et des accusations de mal gouvernance, le 18 mars 2026, Dr Alioune Ibnou Abou Talib Diouf a été remplacé à la tête de la direction générale de l'Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) par Dr Aïssatou Sougou. Alors que la passation de service est prévue demain, mercredi 15 avril, le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (Sames) dénonce la persistance de «pratiques préoccupantes» au sein de la structure, dans un communiqué.



«Des pratiques que nous jugeons préoccupantes et contraires aux principes de bonne gouvernance administrative continuent d’être observées», a écrit le Sames. Parmi les mesures incriminées figurent «une vague de signature de contrat à durée indéterminée (CDI), sans respect du processus habituel», «l’attribution de missions à des personnes ne disposant pas toujours des compétences techniques requises» et «une absence totale de lisibilité sur la maitrise d’œuvre de certaines activités stratégiques».



Face «aux risques graves» que cette situation «fait peser sur la crédibilité et l’avenir de l’ARP», les syndicalistes demandent aux autorités «l’ouverture d’un audit sur les actes de gestion récents», de prendre «toutes les dispositions pour garantir la régularité des actes posés durant cette transition» et la «suspension de toute décision administrative sensible jusqu’à la prise effective de fonction de la nouvelle directrice».