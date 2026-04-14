UNESCO : Le Sénégal renforce son partenariat stratégique à Paris

Le Sénégal réaffirme sa position sur la scène diplomatique multilatérale. Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, a été reçu en audience ce lundi à Paris par le Directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany. Cette rencontre de haut niveau a permis de consolider les liens historiques entre Dakar et l’organisation onusienne.







Les deux responsables ont souligné une convergence de vues totale sur les dossiers prioritaires, notamment la promotion de la paix mondiale et l'accélération des Objectifs de développement durable (ODD). Face aux défis globaux actuels, les échanges ont mis en lumière la nécessité d'une action internationale coordonnée et intensifiée.







Dans la perspective de grands rendez-vous mondiaux, la coopération bilatérale devrait franchir un nouveau palier. Le Sénégal compte en effet sur l'appui de l’UNESCO pour l’organisation de la 3ᵉ Conférence des Nations Unies sur l’eau, ainsi que pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Ces événements constituent des plateformes stratégiques pour le Sénégal afin de valoriser son rôle de leader régional en matière de diplomatie culturelle et sportive.







Enfin, cette audience a été l'occasion pour les autorités sénégalaises de réitérer leur attachement aux idéaux de l’UNESCO, s’inscrivant ainsi dans l'héritage d'Amadou Mahtar Mbow. En renforçant ce partenariat à Paris, le Sénégal confirme sa volonté de rester un acteur majeur du multilatéralisme et un contributeur actif aux efforts de paix et de développement à l'échelle internationale.

