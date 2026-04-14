Justice : Yassine Fall encourage le recours aux peines alternatives pour désengorger les prisons

La garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yassine Fall, a présidé ce mardi la cérémonie d’ouverture de la Conférence nationale sur la détention et la promotion des alternatives à l’incarcération et des modes d’aménagement des peines.



A cette occasion, elle a insisté sur la limitation des détentions provisoires afin de trouver des solutions à la surpopulation carcérale.



« La Conférence porte sur une réalité que nous ne pouvons plus éluder : la surpopulation carcérale. C’est une problématique cruciale pour la justice sénégalaise et une préoccupation majeure du gouvernement », a déclaré Yassine Fall.



Selon l’APS, la rencontre a réuni plusieurs acteurs du système judiciaire, notamment des juges d’instruction, des juges de l’application des peines, des présidents de chambres d’accusation, autour du thème : « Contrôle de la détention et promotion du recours aux alternatives à l’incarcération et aux modes d’aménagement des peines ».



D’après la ministre de la Justice, les constats effectués sur le terrain sont sans appel et corroborent les rapports officiels de l’inspection générale de l’administration de la justice, l’ONLP, l’Observatoire national des lieux de privation de liberté.



Elle a également évoqué des études d’institutions internationales de défense des droits humains faisant état d’établissements pénitentiaires surchargés.



Mme Fall a notamment déploré le nombre élevé de détenus en attente de jugement, dont certains dossiers stagnent depuis trois ans ou plus dans les cabinets d’instruction, sans avancée significative après leur première comparution. À cela s’ajoutent des cas de détenus ayant interjeté appel, dont les dossiers ne sont toujours pas inscrits au rôle des juridictions.



Face à cette situation, Yassine Fall a rappelé les engagements du gouvernement, notamment la mise en œuvre d’un programme de construction d’établissements pénitentiaires modernes, conformes aux standards des Nations unies, afin d’améliorer les conditions de détention et d’augmenter les capacités d’accueil.



Elle a également insisté sur l’accélération des procédures judiciaires et de promouvoir davantage les mesures alternatives à l’incarcération, ainsi que les mécanismes d’aménagement des peines, comme solutions durables à la surpopulation carcérale.

