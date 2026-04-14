Yeumbeul : Un homme déféré pour viol sur mineure suivi de grossesse lors de la finale de la CAN

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul a présenté au parquet, ce début de semaine, un individu accusé de viol sur une mineure. Les faits, qui ont entraîné une grossesse de douze semaines, auraient été commis en février dernier, profitant de l'inattention générale lors d'un événement sportif majeur.







L’affaire a débuté par une plainte déposée le 17 mars 2026 par la tante de la victime. Selon le récit de la jeune fille, l'agression initiale se serait produite le soir du 18 février 2026, alors que la population suivait la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Le mis en cause l'aurait interceptée lors d'une course pour la contraindre à entrer dans sa chambre, où il aurait abusé d'elle sous la menace. Une seconde agression aurait eu lieu ultérieurement.







Le calvaire de la victime, dont les parents souffrent de vulnérabilité mentale, a été découvert suite à des changements physiques ayant alerté son entourage. Une expertise médicale réalisée au centre de santé de Yeumbeul a confirmé la grossesse ainsi que des lésions anciennes, attestant de la violence des rapports.







L'enquête de police a été marquée par une étape décisive lors de la confrontation. La victime a pu décrire avec une précision chirurgicale l'agencement intérieur de la chambre du suspect. Les constatations effectuées sur les lieux par les enquêteurs ont intégralement corroboré ses déclarations, fragilisant la position de l'accusé.







Interpellé à son domicile le 10 avril 2026, le suspect a été placé en garde à vue avant son déferrement. Il appartient désormais aux autorités judiciaires de trancher cette affaire de mœurs qui a profondément ému la commune de Yeumbeul.

