AS : Neymar opéré et absent contre le Real Madrid

Les mauvaises nouvelles continuent pour le Paris Saint-Germain. Selon les informations de 'AS', le Brésilien pourrait prendre la décision de se faire opérer et ainsi manquer le match de Ligue des champions contre le Real Madrid.

Aucune chance de participer à la rencontre si Neymar se fait opérer. Le joueur devrait être forfait lors deux prochains mois et l'objectif deviendrait pour lui la Coupe du monde de Russie. Raison pour laquelle il pourrait se faire opérer pour accélérer le processus.

Si Neymar ne veut pas manquer la Ligue des champions, il aurait encore moins l'intention de manquer la Coupe du monde avec sa sélection, une compétition dans laquelle son pays est largement favori cette année.

Alors que plusieurs avis médicaux annonçaient que le joueur pourrait tout de même jouer lors du choc du Parc des Princes, Ney aurait lui-même pris la décision de ne pas y participer. Reste à savoir si l'information est véridique ou non.

Source: Besoccer