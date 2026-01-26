Thiès : le marché central au poisson, d’une capacité de traitement de 8000 tonnes/an, inauguré

La ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Dr Fatou Diouf, a inauguré samedi 24 janvier le marché central au poisson de Thiès (70 km de Dakar), d’une capacité de traitement de 8 000 tonnes par an, selon une note de son département.



Financé par l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM), d’un montant estimé à plus de 2,2 milliards FCFA, le marché est «doté d’équipements modernes répondant aux normes sanitaires et de conservation» et vise «à améliorer les conditions de travail et les revenus des pêcheurs, mareyeurs, femmes transformatrices et transporteurs, tout en contribuant à la sécurité alimentaire des populations».



Le ministère des Pêches estime enfin que cette infrastructure «permettra de réduire significativement les pertes post-capture, de renforcer la chaîne du froid, d’améliorer la traçabilité des produits et de structurer durablement les circuits de commercialisation».