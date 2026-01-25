Réseau social
CAN 2025 : «Si la CAF sanctionne le Sénégal, ce sera l’isolement du Maroc» (Mamadou Wane, sociologue)



CAN 2025 : «Si la CAF sanctionne le Sénégal, ce sera l’isolement du Maroc» (Mamadou Wane, sociologue)
La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé l’ouverture d’une enquête disciplinaire ainsi que d’éventuelles sanctions, après que la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 a été émaillée de violences de supporters et d’ «actes inacceptables» des joueurs sénégalais, qui ont quitté temporairement le terrain pour protester contre les décisions arbitrales.  

Analyste politique et sociologue, Mamadou Wane estime ce dimanche que «si la CAF sanctionne le Sénégal», cela va créer «carrément l’isolement du Maroc parce que tous les autres pays vont soutenir le Sénégal, y compris l'Algérie», au cours de l’émission «Objection».  

Pour lui, il ne s’agit pas d’une «histoire d'arabe, d'africain, ou de négro-africain», mais d’un «désir populaire d'avoir un management basé sur l'éthique», dans un contexte où le Sénégal a agi  pour «dire non à l’injustice, à une mafia, et à l'instrumentalisation du football» par des puissances mondiales. 

Pour rappel, après une interruption du match de 15 minutes, les «Lions de la Teranga»  sont revenus sur le terrain à la demande de Sadio Mané, avant de battre le Maroc lors des prolongations (1-0). 
Charles KOSSONOU

Dimanche 25 Janvier 2026 - 12:30


