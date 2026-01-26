Ligue 1 : Casa Sports et AJEL de Rufisque se rapprochent, l’US Gorée accrochée, Pikine surprend Jaraaf

La 12e journée de la Ligue 1 sénégalaise a pris fin le dimanche 25 janvier 2026, avec des succès importants pour le Casa Sports et l’AJEL de Rufisque, tandis que le leader, l’US Gorée, a été freiné à domicile.



Sur les huit rencontres disputées, la journée a enregistré quatre matchs nuls et quatre victoires, dont trois à l’extérieur. En tête du classement avec 23 points (+4), l’US Gorée, en quête d’un troisième succès consécutif, a été tenue en échec sur sa pelouse par l’US Ouakam (0-0), samedi, lors du derby dakarois. Les Ouakamois restent 12es avec 12 points.



Derrière, l’AS Pikine poursuit sa bonne dynamique. Les Pikinois (4es, 19 pts +6) sont allés s’imposer sur le terrain du Jaraaf (7e, 17 pts). Ils infligent aux Médinois leur deuxième défaite de la saison et s’installent ainsi au pied du podium.



Le Casa Sports a, de son côté, réalisé une belle opération en dominant largement la Sonacos (3-0). Avec désormais 21 points, le club de Ziguinchor grimpe à la deuxième place du classement, tandis que la Sonacos reste 11e avec 13 points.



Autre victoire importante, celle de l’AJEL de Rufisque, qui s’est imposée (1-0) face à Guédiawaye FC. Ce succès permet aux Rufisquois de monter sur le podium (3e), alors que GFC stagne à la 15e place avec seulement 7 points.



Dans le bas du tableau, Génération Foot (8e, 14 pts) est allée s’imposer sur la pelouse de Cambérène, lanterne rouge du championnat (16e, 7 pts).



En revanche, plusieurs équipes ont été accrochées à domicile. Teungueth FC (5e, 19 pts), la Linguère (14e, 11 pts) et le Stade de Mbour (10e, 13 pts, -1) ont été contraints au partage des points après des matchs nuls face respectivement à Wally Daan (9e, 13 pts), HLM Dakar (13e, 10 pts) et Dakar Sacré-Cœur (6e, 17 pts).