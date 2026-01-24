Liga : Quand Mbappé ose la panenka et célèbre avec Brahim Diaz, le Real reprend les commandes

Opposés à Villarreal ce samedi en Liga, les Merengues l’ont emporté grâce à un doublé de Kylian Mbappé, auteur d’une panenka sur pénalty en fin de match (0-2). Les voilà provisoirement de retour en tête du classement deux points devant le FC Barcelone.



Il est inarrêtable. Kylian Mbappé a une nouvelle fois mené le Real Madrid à la victoire ce samedi sur la pelouse de Villarreal lors du choc de la 21e journée de Liga (0-2). Auteur de ses 33e et 34e buts en 28 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’international français a poursuivi sur la lancée de son excellent match de Ligue des champions face à Monaco en milieu de semaine, au cours duquel il s’était, déjà, offert un doublé (6-1).



A-t-il voulu rendre hommage à son coéquipier Brahim Diaz ? Il ne le confirmera sans doute pas, mais le leader de l’attaque madrilène a validé le succès des siens en transformant un pénalty qu’il avait lui-même obtenu d’une… panenka, parfaitement exécutée (0-2, 90e + 4).



Si sa première réalisation inscrite de la soirée fut nettement moins esthétique, elle aura eu le mérite de sortir le Real de sa torpeur après 45 minutes plutôt mornes entre deux équipes craignant de concéder des contre-attaques. Profitant du bon travail de Vinicius, le meilleur buteur de la Liga (21 buts) n’a pas tergiversé pour envoyer le ballon mal dégagé par le champion d’Afrique Pape Gueye mourir au fond des filets (0-1, 47e) et boucler sa sixième titularisation consécutive avec au moins un but.



Si les regards étaient tournés vers Mbappé - comme à chaque match - le Bondynois a, pour une fois, partagé la lumière avec Brahim Diaz. De retour sur les terrains pour la première fois depuis sa panenka manquée en finale de la CAN face au Sénégal (1-0 a.p), l’international marocain est entré en jeu à dix minutes du terme de la rencontre.



Après avoir observé son bourreau sénégalais Pape Gueye être honoré sur la pelouse avant le coup d’envoi, le milieu offensif n’a pas surjoué une fois sorti du banc de touche pour remplacer Arda Güler. Il aurait même pu tuer le match si la passe de Mbappé, qui lui était destinée, n’avait pas été interceptée (86e).



Avec Le Parisien