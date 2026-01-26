Est de la RDC: un an après la bataille de Goma, les blessures et la résilience

Le commerce avec la ville frontalière de Gisenyi, lui, a repris de plus belle. Dès l’ouverture du point de passage frontalier de la petite barrière, à 6h du matin, des centaines de petits commerçants se pressent à la frontière. Le flux de marchandises est incessant : fruits, céréales, légumes, viandes, produits finis. Les petits commerçants utilisent des motos ou des vélos surnommés « handicaps » pour que les produits passent la frontière. « Le commerce marche bien, explique Evon Kasereka qui importe des thermos et des seaux en plastique du Rwanda. Quand nos marchandises arrivent à la frontière, les propriétaires de vélos handicap se chargent de les récupérer. Ils payent les taxes à la frontière et font passer les marchandises. Je peux faire traverser jusqu’à 20 cartons chaque mois. » Selon le professeur Déo Bengeya, le volume de marchandises échangées a fortement augmenté – plus de 30 % – car il y a plus de fluidité, moins de tracasseries à la frontière. Cet économiste note toutefois que ce sont surtout les importations en provenance du Rwanda qui ont le plus augmenté.



Administration parallèle

Dix jours après avoir pris la ville, l’AFC/M23 cherchait à instaurer une administration parallèle. Le mouvement a, au fil des semaines, multiplié les actes : nomination d’un « gouverneur du Nord Kivu », test d’évaluation pour choisir des magistrats, volonté de délivrance de visas… En août 2025, l’AFC/M23 a ainsi annoncé la création d’une force de police baptisée « Police révolutionnaire congolaise ». Une force qui, selon le Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo, intègre des éléments des Forces de défense rwandaise et a conduit des opérations « qui ont donné lieu à des détentions arbitraires et à la conscription forcée de garçons et d’hommes ». Les experts de l’ONU se sont entretenus avec des « témoins d’actes de tortures, de traitements inhumains ».



Déplacés congolais à la recherche d’aide

Certaines victimes de cette crise ont fui Goma et leur situation n’est pas plus enviable. Christian a ainsi cherché à échapper à l’avancée des rebelles en janvier 2025. Il est arrivé au Tanganyika et vit actuellement près de Kalemie dans un camp de déplacés, sous une tente, avec plusieurs membres de sa famille. « Je suis ici au Tanganyika depuis le mois de février, raconte-t-il. J’ai reçu en arrivant une aide du PAM puis du HCR, mais depuis nous sommes sans assistance. Sur le plan de la santé, les conditions ne sont pas bonnes. Nous n'avons pas d'eau potable, nos enfants sont anémiés, nous n’avons pas de moustiquaires donc nous attrapons la malaria. Cela fait presque une année que nous vivons dans ces conditions difficiles. » Dernièrement, ajoute-t-il, une nouvelle vague de déplacés est arrivée. « Nous avons essayé de partager le peu que nous avons avec eux, mais nous n’avons presque rien ».