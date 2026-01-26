Un an après la prise de Goma par l’AFC/M23, groupe armé soutenu par le Rwanda, retour sur les combats

RFI : Un an après la prise de la ville par l’AFC/M23, comment avez-vous personnellement vécu cette bataille et ces moments de bascule pour la Monusco ?



Vivian van de Perre : Merci beaucoup pour la question. La bataille de Goma, en janvier 2025, nous ne l’oublierons jamais, qu’il s’agisse de la population, des combattants des deux camps ou des Casques bleus eux-mêmes. C’est la bataille la plus intense que nous ayons connue dans l’est du pays, de par son ampleur. Elle n’a absolument rien de comparable avec la prise de Goma en 2012. Cette fois-ci, il s’agissait d’une bataille urbaine intense et prolongée. Ces journées ont été un choc par leur intensité et par ce qu’elles ont signifié pour la population de Goma et pour la mission de la Monusco, dont le mandat est de protéger les civils.



Dans la ville, le sentiment immédiat n’était pas celui de considérations géopolitiques abstraites, mais celui de l’urgence. Le bruit et l’impact continus des armes légères et lourdes, la pression exercée par l’arrivée massive de civils et de personnels en uniforme venus chercher refuge dans les bases de la Monusco et la responsabilité, au milieu de tout cela, de maintenir nos Casques bleus opérationnels et concentrés malgré les risques auxquels ils étaient eux-mêmes exposés, ont constitué un véritable défi.



Le 28 janvier, vous vous en souvenez peut-être, je faisais un briefing devant le Conseil de sécurité. La bataille de Goma n’était pas encore terminée. Mais la nuit, l’intensité diminuait en raison de l’obscurité. J’ai donc pu informer le Conseil depuis Goma et leur dire que la violence devait cesser immédiatement, car la situation échappait à tout contrôle d’une manière susceptible d’entraîner l’ensemble de la région dans un conflit encore plus profond. On avait vraiment le sentiment qu'il s'agissait d'un moment ou tout pouvait basculer et c'est la crainte qu'on avait.



Nos bases — les bases de la Monusco — étaient touchées, tout comme les résidences de notre personnel. Et bien sûr, l’ensemble de la population civile de Goma et de ses environs était également affectée. Nous avons été pris dans des tirs croisés. Il ne s’agissait pas d’une attaque directe contre l’ONU, mais nous étions pris dans les tirs croisés.



Dans le même temps, nous recevions des civils et des personnels de sécurité qui avaient besoin de protection, dans toutes nos bases — dans nos bases militaires autour de Goma, comme dans nos bases civiles. Il y avait donc un véritable sentiment d’urgence et une intensité sans précédent.





Mais un an plus tard, dispose-t-on aujourd’hui d’un rapport consolidé du nombre de civils tués à Goma lors de cette bataille de janvier 2025 ? Et quelles sont les principales difficultés pour documenter ces chiffres aujourd’hui ?



On n'a pas véritablement de chiffres précis. Le brouillard de la guerre est tel qu’il est très difficile d’établir un bilan civil pleinement consolidé et vérifié de manière indépendante, car les combats actifs ont tout perturbé — l’accès aux sites, aux dossiers médicaux, les hôpitaux étaient débordés, les communications coupées, et les conditions nécessaires pour mener des vérifications en toute sécurité n’étaient pas réunies.



En outre, les gens avaient peur. Ils craignaient d’être ciblés. L’intimidation des survivants et des témoins représentait un risque réel. Il y a ensuite eu des déplacements de population, à la fois volontaires et fortement encouragés, voire forcés, ce qui compliquait les recherches. Les familles se déplaçaient. Par ailleurs, pour des raisons sanitaires, les corps étaient très rapidement collectés et mis en terre afin d’éviter la propagation de maladies transmissibles.



À cela s’ajoute le fait que, puisque nous combattions aux côtés du gouvernement de la RDC pendant la bataille de Goma, nous étions à ce moment-là considérés comme une partie au conflit. Nous n’avions donc pas la liberté de mouvement et ne pouvions pas circuler librement.



Il est donc difficile de se prononcer avec précision. Les estimations varient largement. C’est pourquoi nous souhaitons soutenir l’intervention d’un organe indépendant, comme la commission d’enquête récemment créée par le Conseil des droits de l’Homme, afin qu’elle devienne opérationnelle avec des ressources adéquates et, surtout, qu’elle bénéficie d’un accès sans restriction. La Monusco est prête à les soutenir, ainsi que d’autres mécanismes nationaux, pour enquêter sur ces incidents graves, prévenir les récidives et rendre justice aux victimes, le moment venu.



Qu’est-ce qui a été, selon vous, déterminant dans la chute de Goma ? Au-delà des faiblesses connues des forces congolaises, quel a été concrètement le rôle de la Monusco face à l’avancée de l’AFC/M23 appuyé par l’armée rwandaise ? Qu’est-ce qui a fait que très rapidement, Goma s'est retrouvé dans une situation où l’AFC/M23 n'a pas trouvé de résistance armée, alors qu’il y avait la SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe), la Monusco, les FARDC, les Wazalendo…



Oui, nous nous étions préparés à l’éventualité que Goma soit attaquée. Mais je tiens à réaffirmer que ce M23 n’est pas le même que celui de 2012. Le qualifier simplement de groupe armé ou de groupe rebelle ne rend pas compte du niveau d’équipement et d’organisation qu’il a atteint. Et comme nous le savons tous, il bénéficie du soutien de pays voisins, ce qui a été largement établi par différents rapports.



Il ne s’agissait donc pas tant d’un combat contre un groupe rebelle que d’un affrontement qui ressemblait presque à un conflit entre deux armées conventionnelles. L’ampleur des combats était sans précédent. Nous étions désavantagés dans l’utilisation de nos technologies en raison du brouillage très actif des signaux GPS pendant la bataille — et, soit dit en passant, cela se poursuit encore aujourd’hui —, ce qui nous empêchait d’utiliser nos hélicoptères et nos drones. Nous ne pouvions pas utiliser nos équipements technologiques.



Et l'ampleur de l’attaque était considérable. J’ai également vu autour de l’aéroport des combats extrêmement violents. Ce n’est pas comme si le M23 était simplement entré et avait pris le contrôle, comme en 2012. C’était une bataille extrêmement intense. J’ai vu les forces gouvernementales se battre très violemment à l’aéroport et subir de lourdes pertes.



Cela nous amène à réfléchir aux leçons à tirer. Tout d’abord, il y a eu un mépris répété des décisions prises par le Conseil de sécurité, par l’Union africaine, par la Communauté d’Afrique de l’Est et par la SADC, pour n’en citer que quelques-unes. Tous ont cherché à empêcher une escalade du conflit.



Le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2773 après la chute de Goma. Cependant, cela n’a pas empêché l’extension du conflit, qui s’est poursuivi jusqu’à Bukavu, qui est également tombée — même si ce ne fut pas à l’issue d’une bataille aussi intense que celle de Goma. De même, la signature récente de l'accord de Washington n’a pas empêché la prise d’Uvira.



Deuxièmement, tout processus de paix qui n’est pas ancré dans les droits humains et dans la protection des civils est fragile dès le départ. Il faut considérer la protection des droits humains comme une mesure de confiance. Sans s’attaquer, au moins en partie, aux causes profondes du conflit et si l’on cherche à régler les différends sur le champ de bataille, ce conflit se poursuivra. Et il est évidemment impératif de l’empêcher. La primauté de la médiation et des accords négociés est donc absolument centrale. La solution à la situation dans l’est du pays ne réside pas dans une nouvelle guerre, ni sur le champ de bataille.