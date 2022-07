ASECNA: les contrôleurs aériens déposent un préavis de grève

Face à ce que le syndicat appelle "mépris de la direction générale, considérant la pétition signée à 85 % par l’ensemble des contrôleurs, devant l’urgence de préserver la sécurité des vols dans ce climat étouffant et anxiogène" l’USYCAA informe qu'elle n’a "d’autres choix que d’appeler à une cessation du travail, tout en restant disponible pour l’ouverture immédiate de négociations dans le respect des organisations syndicales et de ses propres prérogatives", conclu la note de protestation. Face à ce que le syndicat appelle "mépris de la direction générale, considérant la pétition signée à 85 % par l’ensemble des contrôleurs, devant l’urgence de préserver la sécurité des vols dans ce climat étouffant et anxiogène" l’USYCAA informe qu'elle n’a "d’autres choix que d’appeler à une cessation du travail, tout en restant disponible pour l’ouverture immédiate de négociations dans le respect des organisations syndicales et de ses propres prérogatives", conclu la note de protestation.

L’Union des Syndicats des Contrôleurs Aériens de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (USYCAA) n’est pas satisfaite du traitement réservé à ses revendications par la direction générale.Dénonçant une "démarche abusive, arrogante et menaçante de la direction générale qui se refuse à tout dialogue", l’USYCAA dépose un préavis de grève. celle ci est prévue du jeudi 25 août 2022 à partir de 8 h TU jusqu’au samedi 27 août 2022 à 7 h 59 TU."L’Union des Syndicats des Contrôleurs Aériens de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (USYCAA) informe l’opinion publique qu’elle vient de déposer un préavis de grève qui prendra effet à compter du jeudi 25 août 2022 à partir de 8 h TU jusqu’au samedi 27 août 2022 à 7 h 59 TU, et puis d’une durée indéterminée jusqu’à la satisfaction totale de toutes ses revendications", a fait savoir le syndicat dans un communiquéCet appel à la grève, souligne la note "est motivé par la démarche abusive, arrogante et menaçante de la direction générale qui se refuse à tout dialogue avec l’USYCAA. En effet, l’Union — légalement constituée et enregistrée à Abidjan en Côte d’Ivoire et fort de près de 700 membres — a jusqu’ici adressé, à plusieurs reprises, un chapelet de revendications, qui sont restées lettre morte."