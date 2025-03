AXA Assurance : la responsable commerciale détourne 28 millions de F Cfa des primes d'assurance

A. N., responsable du bureau commercial d’AXA Assurance à Saly Portudal, sur la petite côte, a comparu lundi devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Mbour. Il est accusée d’avoir détourné plus de 28 millions de F CFA des primes d’assurance. Placée sous mandat de dépôt après son arrestation par la Brigade de recherches de Saly Portudal, elle encourt six mois de prison si le tribunal suit les réquisitions du parquet.



L’affaire remonte à octobre 2024, lorsqu’un audit interne a mis en lumière des irrégularités financières dans la gestion des fonds. Selon L’Observateur, présent à l’audience, l’entreprise a porté plainte après avoir constaté le manquement.



Face aux preuves accablantes, A. N. a reconnu les faits et s’est engagée à rembourser intégralement la somme. Cependant, loin de tenir parole, elle aurait pris la fuite, obligeant les autorités à lancer des poursuites et à procéder à son interpellation.



Au cours de l’enquête préliminaire, rapportée par le Quotidien du Groupe Futurs Médias, l’accusée a tenté de justifier son geste en évoquant des difficultés personnelles : "Des dépenses médicales pour des proches, des frais de scolarité pour les enfants d’amies et connaissances".



Malgré ces explications, le Procureur de Mbour a requis une condamnation à six mois d’emprisonnement, considérant la gravité du préjudice financier causé à l’entreprise.



Le tribunal a mis l’affaire en délibéré, avec un verdict attendu pour le 8 avril prochain.