Aar Li Nu Bokk annonce un grand rassemblement sur les Allées du centenaire ce samedi 06 juillet

Dans une déclaration liminaire faite ce mercredi, au cours d'un point de presse, la plateforme Aar Li Nu Bokkn, appelle le peuple sénégalais à venir en masse au "quatrième rassemblement" qu'elle organise le samedi 06 juillet 2019 dans les allées du Centenaire de 14 heures à 19 heures.



"Un rassemblement populaire que nous voulons pacifique, massif et déterminé. La parole sera donnée aux sénégalais, hommes, femmes et jeunes, dans cette Grande Concertation du Peuple sur le Pétrole et le Gaz", peut-on lire dans ladite déclaration.



Aussi, la plateforme n'accepte pas les explications avancées par les autorités étatiques sur le caractère scientifique du sujet sur le pétrole et le gaz.



"Nous rejetons aussi le semblant de technicité dans lequel elles tentent de confiner ces ressources pour les soustraire du regard attentif du peuple. Un Peuple que ces autorités voudraient bien tenir à bonne distance. Mais ce sera peine perdue. La parole sera donnée au peuple sénégalais, propriétaire exclusif de ces ressources, pour qu’il dise ses plaintes et préoccupations sur la gestion du pétrole et du gaz", ont déclaré les membres de la plateforme dite citoyenne.