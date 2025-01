Abass Fall détaille l’accord de 1 000 emplois au Qatar

Lors de son passage à l’émission En Vérité sur Radio Sénégal Internationale, ce dimanche 26 janvier, le ministre de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, a apporté des précisions concernant l'accord signé avec le Qatar pour offrir 1 000 emplois aux jeunes Sénégalais. Selon lui, cette initiative vise à répondre à la pression croissante sur le marché de l’emploi, où environ 300 000 jeunes arrivent chaque année.



Le ministre a souligné que la situation de l'emploi des jeunes diplômés, notamment ceux détenteurs de licences, BTS ou masters, ne pouvait plus être ignorée. « Nous n’allons pas laisser les jeunes prendre les pirogues et mourir en mer », a-t-il déclaré, exprimant ainsi son engagement à garantir des opportunités professionnelles dignes et sûres pour les jeunes Sénégalais. Abass Fall a rappelé que le gouvernement a mis en place un programme de développement économique et social pour mieux encadrer cette problématique, bien que ce programme soit encore en phase de lancement.



Concernant l'accord de 1 000 emplois au Qatar, Abass Fall a révélé que cet accord avait été signé en 2013 et ratifié par l'Assemblée nationale en 2014, mais qu'il n’avait pas encore été mis en œuvre jusqu’à aujourd’hui. Selon lui, il s’agit là d'une « opportunité qu’il faut saisir » dans le cadre de la migration de travail, permettant aux jeunes de partir dans des conditions plus sécurisées et encadrées.

Le ministre a également rassuré sur les modalités de recrutement, expliquant que tous les contrats seront vérifiés et que les sélections se feront sous l’égide de la Direction de l’Emploi, garantissant ainsi un processus transparent et sécurisé.



Abass Fall a également évoqué la question du financement des voyages. « Le gouvernement qatari souhaitait financer notre voyage au Qatar, mais le Président et le Premier ministre ont interdit que les voyages soient financés par les partenaires étrangers », a-t-il précisé, soulignant ainsi la volonté du gouvernement sénégalais de garder un contrôle total sur l'organisation de ces déplacements.