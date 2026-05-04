Ousseynou Ly après son remplacement : "Mon engagement et ma fidélité au Projet sous le leaderhip de Sonko, restent intacts"

Suite à son remplacement au poste de ministre-conseiller, porte-parole de la Présidence de la République, Ousseynou Ly a réagi. Le cadre de Pastef a d'abord remercié le président Diomaye Faye, avant d'affirmer que son « engagement et sa fidélité au projet de transformation porté par Pastef, sous le leadership d'Ousmane Sonko, restent intacts ».



Texte in extenso





ALHAMDOULILLAH ALA KULI HAL!



Aujourd'hui que ma mission de Ministre-conseiller porte-parole de la Présidence de la République prend fin, je tiens à exprimer toute ma gratitude à Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE, Président de la République, pour la confiance qu'il m'a accordée.



Servir mon pays, à cette station élevée, a été, durant ces deux années, une expérience à la fois exaltante et enrichissante.



Mon engagement et ma fidélité au projet de transformation porté par PASTEF, sous le leadership du Président SONKO, restent intacts. Ce projet, qui incarne l'espoir et l'ambition d'un Sénégal souverain, juste et prospère continue d'être la boussole qui guide notre action.



Je remercie toutes celles et ceux avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler.