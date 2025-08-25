Abass Fall nouveau maire de Dakar : Wallu Diouf Bodian parle de récupération de poste par Pastef

Réagissant à l’élection d’Abass Fall à la tête de la mairie de Dakar, le directeur général du Port autonome de Dakar, Wally Diouf Bodian s’est montré tranchant. Selon lui, « l’élection d’Abass Fall n’est que le solde d’un compte et la récupération par PASTEF d’un poste indûment octroyé à un traître de compétition ».



Il a souligné la détermination de son camp politique face aux défis à venir. « Nous avons du répondant, de la combativité et un réel esprit de suite », a-t-il affirmé.