Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Abass Fall nouveau maire de Dakar : Wallu Diouf Bodian parle de récupération de poste par Pastef



Abass Fall nouveau maire de Dakar : Wallu Diouf Bodian parle de récupération de poste par Pastef
Réagissant à l’élection d’Abass Fall à la tête de la mairie de Dakar, le directeur général du Port autonome de Dakar, Wally Diouf Bodian s’est montré tranchant. Selon lui, « l’élection d’Abass Fall n’est que le solde d’un compte et la récupération par PASTEF d’un poste indûment octroyé à un traître de compétition ».
 
Il a souligné la détermination de son camp politique face aux défis à venir. « Nous avons du répondant, de la combativité et un réel esprit de suite », a-t-il affirmé.
Autres articles

Ndeye Fatou Touré

Lundi 25 Août 2025 - 19:30


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter