Abass Fall nouveau maire de Dakar : Wallu Diouf Bodian parle de récupération de poste par Pastef

Réagissant à l’élection d’Abass Fall à la tête de la mairie de Dakar, le directeur général du Port autonome de Dakar, Wally Diouf Bodian s’est montré tranchant. Selon lui, « l’élection d’Abass Fall n’est que le solde d’un compte et la récupération par PASTEF d’un poste indûment octroyé à un traître de compétition ».
Il a souligné la détermination de son camp politique face aux défis à venir. « Nous avons du répondant, de la combativité et un réel esprit de suite », a-t-il affirmé.
Il a souligné la détermination de son camp politique face aux défis à venir. « Nous avons du répondant, de la combativité et un réel esprit de suite », a-t-il affirmé.
Autres articles
-
Décision de la Cour suprême: Pape Malick Ndour fustige “l’hypocrisie” du pouvoir
-
Sénégal-Japon : Bassirou Diomaye Faye célèbre 65 ans de coopération et présente la Vision Sénégal 2050 à Osaka
-
Déthié Fall prie pour la réussite du mandat d’Abass Fall à la mairie de Dakar
-
Assemblée nationale : adoption de la loi créant le nouvel OFNAC
-
Rejet de la requête de Barthelemy Dias : les avocats de l'État satisfaits du verdict de la Cour suprême