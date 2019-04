Abattage d’un hippopotame à Kédougou : des associations et des juristes exigent l’ouverture d’une enquête

L’abattage de l’hippopotame en provenance du fleuve Gambie et qui terrorisait les populations de kédougou dimanche 31 mars 2019 dans la matinée, fait un tollé sur la toile.



Après le ministre chef de Cabinet du président Macky Sall, Moustapha Diakhaté, qui dans une publication via sa page Facebook, a dénoncé avec la dernière énergie cet acte effectué sous l’ordre du Gouverneur de Kédougou, des associations et des juristes haussent le ton.



Ces derniers s’insurgent contre cette décision d’en finir avec l’animal au lieu de l’endormir et de le réintroduire dans les eaux du Fleuve Gambie. Ils exigent l’ouverture d’une enquête.