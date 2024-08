Abdou Bara Dolly plaide pour la dissolution du HCCT, du CESE, de l’Assemblée nationale et appelle à des élections législatives anticipées

Le député Abdou Mbacké Bara Dolly a pris position en faveur de la dissolution de plusieurs institutions clés du Sénégal, à commencer par le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). Selon lui, ces institutions, dont le budget annuel s'élève à 15 milliards de francs CFA, ne sont plus justifiées dans le contexte actuel et leur suppression pourrait permettre de réaffecter ces fonds à des besoins plus urgents pour la population sénégalaise.



« En 2017, le président de la République qui était en fonction (Macky Sall), lorsqu'il a déposé le projet de loi pour une session extraordinaire, l'avait accompagné d'un décret demandant une procédure d'urgence. Cette fois-ci, le Président Bassirou Diomaye Daye ne l’a pas fait, il n’a pas demandé l’urgence. Ainsi, l'Assemblée nationale peut prendre son temps. Mais ce que je crois, en tant que membre du bureau, et que j'ai dit au président de l’Assemblée, c’est de retenir la date du vendredi 30 août pour une commission parlementaire afin d’aider les Sénégalais à sortir des difficultés qu’ils vivent », a-t-il déclaré lors de l’ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale .



Au-delà de la dissolution du HCCT et du CESE, Abdou Mbacké Bara Dolly appelle également à la dissolution de l'Assemblée nationale, qu'il considère comme une "demande sociale." Il estime que le gouvernement doit tenir ses promesses de campagne en supprimant ces institutions.



« Ce qui est sûr et certain, c’est que la dissolution des institutions, à savoir le HCCT et le CESE, aura lieu. Leur budget de 15 milliards peut servir à autre chose. Cette loi arrive au bon moment pour que ces institutions soient dissoutes et, après cela, le 13 septembre, que le président de la République dissolve l’Assemblée nationale aussi, car c’est une demande sociale. Le gouvernement actuel avait fait une promesse de campagne, celle de dissoudre ces institutions », a souligné Abdou Mbacké Bara Dolly.



Ce dernier n’a pas manqué de dire que ces dissolutions ne plairont pas aux députés de la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar. Selon lui, ces derniers sont en train de mettre e place un plan. « Si vous regardez bien, aujourd’hui certains députés de Benno Bokk Yakaar ne sont pas d’accord avec cela, mais ils n’osent pas venir le dire. Ils sont en train de mettre en place un projet pour qu’au lieu d’un vote électronique, où l’on ne saurait pas qui a voté, ils veulent un vote à main levée pour savoir qui a voté et pour qui », a-t-il dénoncé.



Ainsi, il a exhorté la population à rester vigilante et à se mobiliser le jour du vote. Il demande à toute la population de « se réunir pour que, le jour du vote, elle soit témoin si Benno Bokk Yakaar a l’intention de bloquer la dissolution de ces deux institutions, car c’est trahir le peuple sénégalais. Que ces institutions soient dissoutes et que l’argent qu’elles nous coûtent soit retourné à la population. Que l’Assemblée nationale soit dissoute et que des élections anticipées soient organisées, c’est ce que le Sénégal veut. Nous allons discuter avec la majorité pour que la plénière se tienne lundi prochain pour faire passer la loi. Je demande à mes collègues de la voter dans l’intérêt du Sénégal. »