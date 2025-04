Abdou Mbow répond à Waly Diouf Bodian sur les libération sous caution « c’est un vigile de salon »

Le Directeur général du Port autonome de Dakar, Wally Diouf Bodian, a exprimé ses inquiétudes concernant l'enquête sur la gestion des fonds liés à la lutte contre la Covid-19. Il redoute un échec judiciaire en raison de l'absence de mandats de dépôt à l’encontre des personnes mises en cause, estimant que cela pourrait nuire à la crédibilité de la procédure judiciaire.



En réaction, le député Abdou Mbow a vivement critiqué les propos du directeur du port : « Ce gars-là, je ne commente même pas ses déclarations. Si on peut aller jusqu’à confier la direction du Port autonome de Dakar à un individu comme ça, cela montre tout l’amateurisme du Pastef. C’est un vigile de salon, et je n’ai absolument rien à lui dire. Même les membres de son propre parti ne le respectent pas. Il faut qu’on soit sérieux dans ce pays et qu’on élève le débat. La manière dont ils s’opposaient, nous ne ferons jamais comme eux. »



Dans le cadre du dossier des fonds Covid, selon le procureur de la République de Dakar, Ibrahima Ndoye, 27 personnes ont été auditionnées dans le cadre de cette affaire, dont 26 ont été inculpées puis libérées sous caution. Environ 260 millions de francs CFA ont également été récupérés.