Restrictions budgétaires : Ousmane Sonko annule tous ses déplacements à l’étranger

Lors de la cérémonie de clôture de la Semaine de la jeunesse à Mbour, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé l’annulation de plusieurs déplacements à l’étranger, y compris un meeting politique initialement prévu en France.



Le chef du gouvernement a expliqué que cette décision s’inscrit dans une série de mesures visant à réduire les dépenses de l’État.



« J'ai pris un certain nombre de mesures, de restrictions drastiques de tout ce qui concerne les dépenses au niveau du gouvernement. Annulation de toutes les missions non essentielles à notre en. A commencer par les miennes en tant que Premier Ministre », a-t-il déclaré.



À ce titre, Ousmane Sonko a indiqué qu’il devait se rendre le 8 avril au Niger sur invitation de son homologue, puis le 18 avril en Espagne à l’invitation du Premier ministre Pedro Sánchez, avant de participer le 19 avril à un meeting politique à Paris. Toutefois, il a décidé de reporter l’ensemble de ces missions à une période jugée plus opportune.



Le Premier ministre a également précisé qu’aucun membre du gouvernement ne sera autorisé à quitter le pays, sauf pour des missions jugées essentielles dans le cadre du travail gouvernemental en cours.



Par ailleurs, il a annoncé que le ministre de l’Énergie et des Mines devrait prochainement s’adresser aux Sénégalais pour présenter certaines mesures importantes. Selon lui, un peuple conscient et capable d’anticiper les crises et les défis est un peuple plus résilient, appelant ainsi à une mobilisation collective face aux enjeux à venir.

