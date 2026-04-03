Kolda : plus de 500 jeunes formés aux métiers du numérique reçoivent leurs attestations

Plus de 500 jeunes de Kolda ont reçu, ce vendredi 3 avril, leurs attestations de formation aux métiers du numérique, lors d’une cérémonie organisée à l’esplanade de la mairie. Une étape importante dans la mise en œuvre du programme Digital Impact Casa, qui vise à renforcer l’employabilité des jeunes dans un contexte de transformation digitale.



Portée par une ambition de réduction de la fracture numérique et du chômage des jeunes, cette initiative s’inscrit également dans la dynamique nationale du New Deal Technologique lancé par les plus hautes autorités du pays. À travers cette formation, les bénéficiaires ont acquis des compétences dans divers domaines du numérique, leur offrant ainsi de nouvelles perspectives d’insertion professionnelle.



Le coordonnateur du programme, Mamadou Badio, a salué l’engagement des participants et rappelé les objectifs du projet. « Nous ambitionnons de former 1 000 jeunes cette année dans les trois départements de la région de Kolda », a-t-il indiqué, soulignant l’importance de doter la jeunesse locale de compétences adaptées aux exigences du marché du travail actuel.



Prenant la parole au nom des bénéficiaires, Sylvie Guirassy s’est félicitée de cette initiative qu’elle qualifie de « porteuse d’espoir ». Selon elle, cette formation ouvre de nouvelles opportunités à de nombreux jeunes, désormais mieux outillés pour contribuer activement au développement de leur région.



À travers le programme Digital Impact Casa, Kolda confirme ainsi sa volonté de miser sur le numérique comme levier de développement, en plaçant la jeunesse au cœur de cette dynamique de transformation économique et sociale.