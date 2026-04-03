Adresse à la Nation : Bassirou Diomaye Faye salue le rôle des Forces de Défense et de Sécurité dans la stabilité du Sénégal

À la veille de la Fête de l’indépendance du Sénégal, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu hommage aux Forces de Défense et de Sécurité pour leur engagement dans la préservation de la paix et de la cohésion nationale.



Dans son adresse à la Nation du 3 avril, le chef de l’État a souligné que la stabilité du Sénégal repose en grande partie sur l’action et la vigilance de ces forces.



« La stabilité que nous avons su préserver s’appuie, avant tout, sur l’engagement de nos Forces de Défense et de Sécurité. Elles sont le bouclier silencieux de notre stabilité. Elles veillent sur nos frontières, sur nos villes comme sur nos campagnes », a-t-il déclaré.



« Elles protègent nos populations et leurs biens. Elles répondent aux menaces. Elles portent haut le drapeau du Sénégal, ici, et partout où le devoir les appelle », a-t-il souligné, précisant que la « modernisation de nos Forces de Défense et de Sécurité, engagée ces dernières années, a permis de renforcer leurs capacités et d’adapter leur organisation aux défis contemporains ».



Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs insisté sur l’importance du concept « Armée-Nation ». « Nos Forces e Défense et de Sécurité ne se tiennent pas en retrait de la Nation. Elles en sont une composante vivante. À travers le concept Armée- Nation, elles transmettent aux jeunes les valeurs de civisme, de discipline et d’engagement. Elles démontrent ainsi que servir la patrie ne se limite pas seulement à la défense du territoire : c’est aussi construire, protéger et bâtir son avenir. »