Abdoulaye Baldé en a marre de son contrôle judiciaire

Sous contrôle judiciaire depuis près de cinq (5) ans, Abdoulaye Baldé en a plus qu’assez. Le leader de l’Union centriste du Sénégal (Ucs) qui recevait lundi Me Mame Adama Gueye dans le cadre de ses tournées pour le lancement de sa plateforme pour le contrôle des élections a regretté que cette situation perdure.



«Je suis sous contrôle judiciaire depuis plus de 5 ans. Le contrôle judiciaire est une mesure d’exception qui ne peut pas être une mesure générale», a-t-il déclaré face à la presse. Avant de poursuivre : «Quelqu’un, quand on l’accuse et qu’au bout de quelques temps on n’arrive pas à trouver les preuves de sa culpabilité, ces mesures doivent être levées. »



N’en pouvant plus de cette situation, le maire de Ziguinchor martèle : «Il y a toujours une épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête je n’ai aucune nouvelle du dossier tout comme mes avocats, je considère que c’est une violation flagrante des droits de la défense.»



Abdoulaye Baldé a été placé sous contrôle judiciaire dans l’affaire dite de la traque des biens mal-acquis.