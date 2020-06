Abdoulaye Diouf Sarr annonce le recul du Coronavirus au Sénégal

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui a fait un bilan de 3 mois de lutte de ses services contre la pandémie du nouveau Coronavirus au Sénégal, a affirmé ce jeudi 04 juin 2020 qu'il y a une tendance baissière de la propagation du virus dans le pays après la semaine 11 (partant du 02 mars 2020).



Selon Abdoulaye Diouf Sarr, du 20 avril au 11 mai, le Sénégal a enregistré son pic de l'épidémie avec 771 cas enregistrés. Il constate depuis, une "perspective encourageante" et une "tendance baissière des cas"



Depuis le début de l'épidémie au sénégal, 49 090 tests ont été réalisés par l'Institut Pasteur de Dakar et l'IRESSEF, 4021 cas positifs déclarés, 2162 patients guéris, 45 personnes décédées.



Toutefois, la région de Dakar, qui constitue l'épicentre de l'épidémie au Sénégal, totalise 75% des cas confirmés. Il y a aussi une explosion des cas communautaires (surtout dans la capitale sénégalaise). Ce qui ne concorde pas avec le recul annoncé de la maladie au Sénégal.