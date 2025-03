Abdoulaye Kane, un jeune Sénégalais de 36 ans, retrouvé mort en Espagne

Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 mars 2025, Abdoulaye Kane, un jeune Sénégalais de 36 ans, a été retrouvé sans vie, criblé de balles, à Murcia, en Espagne, vers 3 heures du matin. Originaire de la Casamance, Abdoulaye Kane vivait en Espagne depuis 2006 et était en situation régulière sur le territoire. Marié et père de deux enfants, il menait une vie apparemment tranquille, mais cette tragédie met un terme brutal à son existence. C'est une information relayée par le président de l'ONG Horizon sans frontières, Boubacar Seye.

Ce dernier, en plus de dénoncer cet acte, a appelé les autorités à mener une enquête approfondie pour faire toute la lumière sur les circonstances de cette tragédie.



Le président de HSF a également exprimé son soutien à la famille d’Abdoulaye Kane, dans ces moments de douleur et de deuil. L'enquête se poursuit en Espagne, et les autorités locales ont promis de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour élucider ce meurtre.