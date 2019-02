Abdoulaye Wade au fils de Sidy Lamine Niasse: « Défends la vérité et évite les compromis compromettants »

Il avait annoncé une tournée, ce mardi, dans la région de Louga, mais finalement le "Pape du Sopi" a changé son agenda, pour aller présenter ses condoléances, au fils du défunt Sidy Lamine Niass à Sacré Cœur.

Accompagné d’une forte délégation composée de membres du Parti Démocratique Sénégalais, Me Abdoulaye Wade s’est remémoré les souvenirs de son « frère » Sidy Lamine Niass. « Depuis 1975- 1976 je me suis jamais perdu avec Khalifa et Sidy Lamine m'a toujours considéré comme un frère. Et ce n’est pas tout le monde qui crée une télévision. Et ses débuts n’étaient pas faciles. Mais je lui avais promis un contrat de deux heures avec la ligue arabe pour l'aider, et préparer un délégué pour rencontrer ces personnes », dit-il.



L'hôte de la famille Niasse ne s’est pas privé de prodiguer des conseils à l’héritier de Sidy Lamine. Cheikh Niasse qui s’entend avocat. « Tu es mon fils, je ne sais pas pourquoi tu as fais un stage ailleurs que chez moi. Les autres avocats ne sont pas si compétents. Mais moi je peux t’apprendre plus et en plus suis libre. J'ai entendu dire que tu es un bon avocat, mais il faut toujours défendre la vérité, et éviter les compromis compromettants ».



Le fils du défunt patron du groupe Walfadjri, visiblement très content de la visite du "Vieux", a tenu à témoigner également la gratitude de sa famille « Quand mon père est décédé, vous êtes le premier à m’appeler pour partager la douleur de la famille. Nous vous remercions et prions pour vous.»