Abdoulaye Wade s'engage à reconstruire la Grande mosquée Omarienne

L'ancien président du Sénégal (2000-2012) Me Abdoulaye va casser sa tirelire pour contribuer à la reconstruction de la Grande mosquée de la famille Omarienne. L'annonce a été faite lors de sa visite à SE Madani Tall Kalif de Thierno Mountaga Tall à son domicile, le Samedi 6 juillet 2019, dans le cadre des visites que les deux familles se rendent traditionnellement.



Le Kalif l’a informé, par suite de " malfaçons, de l’effondrement de la Grande Mosquée Omarienne située sur la Grande Corniche de Dakar à l’achèvement de laquelle le Président Wade avait largement contribué, notamment en la climatisant, pour aider son père et ami feu Thierno Mountaga Tall hélàs disparu", renseigne le communiqué parvenu à notre rédaction.



Le Kalif Thierno Madani Tall l’a informé qu’il avait lancé un appel aux fidèles et amis pour une assemblée générale à la Mosquée le dimanche 7 juillet 2019, afin de recueillir les contributions pour la reconstruction. Il a montré et remis le devis au Président Wade.



Le Président Wade a répondu qu’il apportait d’ores et déjà une modeste contribution mais que le Kalif pouvait rassurer les fidèles parce qu’il s’engageait à reconstruire la Mosquée, quitte à ce que les fidèles et amis apportent chacun sa contribution. Il a demandé au Kalif de lui laisser le dossier.



Très content le Kalif lui a remis le plan de l’édifice tel qu’il le veut et a prié pour lui.