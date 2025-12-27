Lutte contre le trafic de stupéfiants : Saisie de 10 kg de chanvre indien à Karang

Le Commissariat spécial de Karang a réalisé une saisie de dix (10) kilogrammes de chanvre indien le 19 décembre 2025, annonce la Police nationale. L'opération a été menée par les éléments du poste avancé de Missirah au cours d’une patrouille de sécurisation.
Lors de leur ronde, les agents ont intercepté deux individus au comportement suspect, transportant un sac volumineux. À la vue des forces de l'ordre, ces derniers ont immédiatement pris la fuite en direction de la zone forestière, rapporte la Police.
À l’issue d’une course-poursuite sur plusieurs dizaines de mètres, les suspects se sont débarrassés de leur chargement pour s'enfoncer dans la végétation dense. La fouille du sac abandonné a permis de découvrir une importante quantité de chanvre indien dont le poids total, après pesage, s'élève à 10 kg.
La drogue a été placée sous scellé et les investigations se poursuivent activement afin d'identifier et d'interpeller les auteurs en fuite.
