Emigration irrégulière : la Marine nationale secourt 93 migrants au large de Dakar

Les opérations de sauvetage se poursuivent en mer. La Marine nationale sénégalaise a porté secours, le vendredi 26 décembre 2025, à une pirogue transportant 93 candidats à l’émigration irrégulière, interceptée à une trentaine de kilomètres au large de Dakar.



Selon la Marine, les migrants ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye GASSAMA et mis à la disposition des services compétents.



Pour rappel, la Marine nationale avait déjà intercepté, le mardi 23 décembre, une autre pirogue transportant 174 candidats à l’émigration irrégulière, à environ 70 kilomètres des côtes dakaroises.



Dans le même temps, la plage de Joal a été le théâtre d’un drame dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 décembre 2025. Une embarcation transportant plus de 200 migrants clandestins s’est échouée sur le littoral, faisant un bilan provisoire de 12 morts.

