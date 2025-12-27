Décès de Khar Mbaye Madiaga : l’hommage du ministère de la Culture à la cantatrice

C'est avec une profonde tristesse et une immense émotion que le Ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme a appris le rappel à Dieu de la cantatrice Adja Khar Mbaye Madiaga, monument de la musique sénégalaise, ce vendredi 27 décembre 2025.



Née à Rufisque au sein d'une illustre famille de griots, Khar Mbaye Madiaga était une mémoire vivante de notre patrimoine, une gardienne du temple de la culture léboue. Dès son plus jeune âge, sa voix grave et imposante, reconnaissable entre toutes, a captivé les publics des cérémonies traditionnelles, avant de conquérir la nation entière. Elle fut, à juste titre, la « Reine Mère » de l'Ensemble Lyrique Traditionnel du Théâtre National Daniel Sorano, où son talent et sa présence scénique ont marqué des décennies d'histoire culturelle.



Son parcours exceptionnel est jalonné de collaborations emblématiques qui ont redéfini le paysage musical sénégalais. En 1982, son album avec le Super Etoile de Dakar, porté par le chef-d'œuvre intemporel "Kaaro Yalla", a scellé son statut de légende. Femme de tradition mais ouverte à la modernité, elle a su, grâce à des producteurs visionnaires comme Mass Diokhané, Aziz Dieng et Pape Dieng entre autres, faire entrer les sonorités authentiques dans une nouvelle ère. Qui peut oublier sa voix galvanisant tout un peuple derrière les Lions de la Teranga lors de l'épopée du Mondial 2002?



Plus qu'une artiste, Khar Mbaye Madiaga était une communicatrice traditionnelle, une voix de sagesse qui chantait la jeunesse, la citoyenneté et le respect des valeurs. Son art, d'une profondeur rare, restera une source d'inspiration inépuisable pour les générations présentes et futures. Sa disparition laisse un vide immense, celui d'une diva qui, comme elle le chantait elle-même, semblait insurpassable: « Khar Mbaye Madiaga, fu la ndaanaan di jaar ? ».



En cette douloureuse circonstance, le Ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, au nom du Président de la République, du Gouvernement et du peuple sénégalais, présente ses condoléances les plus émues à sa famille, à ses proches, au monde de la culture et à toute la Nation. Que la terre de Rufisque, qui l'a vue naître et qu'elle a tant chérie, lui soit légère.