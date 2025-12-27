Dakar : six (6) individus arrêtés et 272 bouteilles de gaz saisies par la Brigade de Recherches

La Brigade de Recherches de Dakar a interpellé six (06) individus, tous de nationalité sénégalaise, le 25 décembre 2025, pour « association de malfaiteurs, pratique commerciale interdite, escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui », rapporte la Gendarmerie nationale.
Suite à un renseignement, les éléments de la Brigade de Recherches ont entrepris des investigations. Une descente sur les lieux a permis de surprendre les malfaiteurs en flagrant délit et d'effectuer la saisie de :
- 93 bouteilles de 12 kg pleines et 21 vides
- 158 bouteilles de 9 kg pleines et 8 vides
Soit un total de deux cents 272 bouteilles de gaz.
Par ailleurs, les gendarmes ont également saisi :
- 01 camion de marque RENAULT
- 01 véhicule de marque PEUGEOT Boxer
- 01 charrette
- et 01 cheval.
Suite à un renseignement, les éléments de la Brigade de Recherches ont entrepris des investigations. Une descente sur les lieux a permis de surprendre les malfaiteurs en flagrant délit et d'effectuer la saisie de :
- 93 bouteilles de 12 kg pleines et 21 vides
- 158 bouteilles de 9 kg pleines et 8 vides
Soit un total de deux cents 272 bouteilles de gaz.
Par ailleurs, les gendarmes ont également saisi :
- 01 camion de marque RENAULT
- 01 véhicule de marque PEUGEOT Boxer
- 01 charrette
- et 01 cheval.
Autres articles
-
Lutte contre le trafic de stupéfiants : Saisie de 10 kg de chanvre indien à Karang
-
Emigration irrégulière : la Marine nationale secourt 93 migrants au large de Dakar
-
Décès de Khar Mbaye Madiaga : l’hommage du ministère de la Culture à la cantatrice
-
CSS : lancement d’un centre d’appel dès janvier 2026 pour renforcer le contact avec les usagers
-
Décès de Khar Mbaye Madiaga : Macky Sall salue une « icône » dont l’œuvre restera gravée dans la mémoire collective