Dakar : six (6) individus arrêtés et 272 bouteilles de gaz saisies par la Brigade de Recherches
La Brigade de Recherches de Dakar a interpellé six (06) individus, tous de nationalité sénégalaise, le 25 décembre 2025, pour « association de malfaiteurs, pratique commerciale interdite, escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui », rapporte la Gendarmerie nationale.
 
Suite à un renseignement, les éléments de la Brigade de Recherches ont entrepris des investigations. Une descente sur les lieux a permis de surprendre les malfaiteurs en flagrant délit et d'effectuer la saisie de :
- 93 bouteilles de 12 kg pleines et 21 vides
- 158 bouteilles de 9 kg pleines et 8 vides
Soit un total de deux cents 272 bouteilles de gaz.
 
Par ailleurs, les gendarmes ont également saisi :
- 01 camion de marque RENAULT
- 01 véhicule de marque PEUGEOT Boxer
- 01 charrette
- et 01 cheval.
Moussa Ndongo

Samedi 27 Décembre 2025 - 23:14


