Dakar : six (6) individus arrêtés et 272 bouteilles de gaz saisies par la Brigade de Recherches

La Brigade de Recherches de Dakar a interpellé six (06) individus, tous de nationalité sénégalaise, le 25 décembre 2025, pour « association de malfaiteurs, pratique commerciale interdite, escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui », rapporte la Gendarmerie nationale.



Suite à un renseignement, les éléments de la Brigade de Recherches ont entrepris des investigations. Une descente sur les lieux a permis de surprendre les malfaiteurs en flagrant délit et d'effectuer la saisie de :

- 93 bouteilles de 12 kg pleines et 21 vides

- 158 bouteilles de 9 kg pleines et 8 vides

Soit un total de deux cents 272 bouteilles de gaz.



Par ailleurs, les gendarmes ont également saisi :

- 01 camion de marque RENAULT

- 01 véhicule de marque PEUGEOT Boxer

- 01 charrette

- et 01 cheval.