Abdoulaye Wilane souhaite succéder à Macky Sall

Le porte parole du Parti socialiste (Ps) lorgne-t-il le fauteuil présidentiel. Abdoulaye Wilane a reformulé, hier vendredi, sa prière lors de l'inauguration de Massilikoul Jinaan à Dakar, l'une des plus grandes mosquées de l'Afrique de l'ouest.



«Je souhaite que Macky Sall puisse finir ses projets et que je le remplace à la tête du pays. Je souhaite servir le Sénégal au plus haut niveau et faire plus que l’ensemble des Présidents qui se sont succédé à la tête du pays, dont Macky Sall. Je souhaite ardemment succéder à Macky Sall. Et demande aux Sénégalais de me faire confiance», a-t-il dit dans des propos repris par nos confrères de Igfm.