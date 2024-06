Abdourahmane Diouf : « l’université a besoin à court terme de 120 milliards francs CFA pour régler ses problèmes ».

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf, a fait savoir le montant nécessaire pour régler les problèmes de l’université du Sénégal dans le court terme, c’est-à-dire d’ici la rentrée universitaire d’octobre prochain, est évalué à 120 milliards francs CFA. Il a fait cette déclaration samedi, lors de sa visite d’imprégnation du campus universitaire de Kaolack de l’université du Sine Saloum El hadj Ibrahima Niass (USSEIN).





Cette évaluation selon le ministre, est une des propositions sorties du séminaire sur la stabilisation de l’année académique et son encadrement institutionnel organisé récemment à Saly par le, MESRI, avec la participation de toutes les parties prenantes du secteur.

« (…). L’université sénégalaise a besoin à court terme de 120 milliards francs CFA pour prendre en charge ses problèmes d’ici la rentrée universitaire d’octobre prochain. Nous avons besoin du chiffre fétiche de 120 milliards de francs CFA pour régler dans le court terme, tous ces problèmes de l’université du Sénégal », a-t-il indiqué.



« Je ne vais pas vous raconter des histoires, sur les chantiers en cours, si nous mobilisons les moyens et nous comptons les mobiliser, en principe, nous devrions vous permettre de rentrer dans vos nouveaux locaux, au plus tard, à la rentrée universitaire du mois d’octobre », a-t-il fait savoir devant les étudiants et les enseignants-chercheurs de cet établissement d’enseignement supérieur.



Concernant l’USSEIN, il a souligné que les nouvelles infrastructures des différents campus pourraient être fonctionnelles dès le mois d’octobre prochain, si nous parvenons à mobiliser ces moyens pour achever les chantiers en cours.