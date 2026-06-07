Abou Kane sur le nouveau Pm : « C’est un excellent profil pour répondre aux urgences économiques »

Le professeur agrégé d’économie Abou Kane estime que la mise en place du nouveau gouvernement dirigé par Ahmadou Al Aminou Lo traduit une volonté de renforcer l’efficacité de l’action publique et d’adapter l’organisation de l’État aux défis économiques du moment. Le directeur du laboratoire d’économie publique de l’UCAD décèle dans les premiers actes de l’équipe gouvernementale les signes d’une nouvelle méthode de gouvernance, particulièrement adaptée aux exigences du contexte actuel.







Le choix porté sur Ahmadou Al Aminou Lo répond avant tout, selon l’universitaire, à « sa connaissance approfondie des mécanismes de l’État et des enjeux économiques auxquels le pays est confronté, acquise en tant qu'ancien cadre de la BCEAO, ancien secrétaire général du gouvernement et ancien ministre chargé de la Vision Sénégal 2050 ». « C’est un excellent profil », juge l'économiste, tout en précisant que la réussite du gouvernement dépendra de la capacité de l’ensemble de l’équipe à travailler de manière coordonnée pour produire des résultats concrets.







La réorganisation de l’architecture gouvernementale, marquée par le retour du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, constitue une nécessité de coordination face aux défis budgétaires, à la gestion de la dette et aux impératifs de relance économique. Pour le professeur, ce regroupement des compétences devrait permettre d’accélérer les prises de décision et d’éviter la dispersion des responsabilités : « Il s’agit surtout de mieux coordonner les actions et d’aller plus vite dans la mise en œuvre des solutions ».







« Pendant longtemps, l’accent a été mis sur les moyens mobilisés plutôt que sur les résultats obtenus », relève l’universitaire, pour qui l’enjeu consiste désormais à mesurer l’efficacité réelle des dépenses publiques.





Le Pr Kane conclut en rappelant la nécessité de simplifier les procédures administratives par la digitalisation, d'accentuer l'évaluation a posteriori et de préserver un climat de stabilité institutionnelle pour maintenir la confiance des investisseurs.

