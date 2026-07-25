« Quand on est opposant, on n'est responsable de rien » : les vérités de Diomaye Faye lors du lancement de son parti

Lors du lancement de son nouveau parti, « Kiiraay Les Patriotes Républicains », ce samedi 25 juillet, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est revenu sur les responsabilités qui incombent à ceux qui exercent le pouvoir, en les opposant à celles de l'opposition.



« J'ai compris que quand on est opposant, on n'est responsable de rien en aucune façon. J'ai compris aussi que lorsqu'on exerce le pouvoir, on est responsable de tout et de toute façon », a déclaré le chef de l'État.



Poursuivant son intervention, il a affirmé avoir pris conscience, depuis son accession à la magistrature suprême, de la réalité de l'exercice du pouvoir.



« C'est là où je suis que j'ai su que ce qui tient le pouvoir, ce ne sont pas les paroles. Quand le pays est en tension ou calme, ce n'est ni la foule ni les slogans qui le tiennent, mais les institutions », a-t-il soutenu.



Le Président Faye a également insisté sur la primauté de la République sur les intérêts partisans. « Celui qui défend le parti et met de côté la République peut se donner un autre nom, mais pas celui de patriote », a-t-il lancé.



Il a ensuite mis en garde contre les ambitions personnelles susceptibles de fragiliser les institutions. « Celui qui joue avec la République ne comprend pas ce qui se passe. Ou bien les ambitions personnelles prennent le dessus sur lui au point qu'il oublie le sens originel de ses engagements », a-t-il estimé.



Réaffirmant son attachement aux principes républicains, Bassirou Diomaye Faye a rappelé les obligations liées à sa fonction.



« En tant que président de la République, je suis tenu de défendre les institutions de la République et les institutions constitutionnelles. Je crois en la République et je suis tenu de respecter le serment », a-t-il conclu.